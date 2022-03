Warum Menschen jetzt hamstern

Am Wochenende wurden in Südtirol Regale in Lebensmittelgeschäften leer gefegt. Auch Klopapier wurde in großen Mengen gehamstert. Der Wirtschaftspsychologe und Psychotherapeut Dr. Elmar Teutsch erklärt im Interview, warum Menschen jetzt hamstern und wieso es ihn nicht wundert, dass sich Menschen bei einer Autobahnmautstelle oft hinter anderen Autos anstellen, statt leere Durchgänge zu verwenden.