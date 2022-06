Nicht nur die extreme Hitze frisst unsere Gletscher auf Nicht nur die extreme Hitze frisst unsere Gletscher auf

Dass die ungewöhnliche Hitze bereits hungrig an unseren Gletschern nagt, liegt auf der Hand. Aber das Eis in der Höhe hat noch andere Feinde, die ihm in diesem Sommer wieder schwer zusetzen werden. + Von Michael Eschgfäller