<BR \/>Seit dem Anstieg der Diesel- und Benzinpreise vor einigen Wochen mehren sich laut der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) die Meldungen über schwerwiegende Probleme und Schäden an Fahrzeugen, die unmittelbar nach dem Tanken auftraten. Es handelte sich dabei überwiegend um Probleme beim Starten, Leistungsverlust und vor allem das Absterben des Motors. Den Lenkern bleibt meist nichts anderes übrig, als ihr Fahrzeug abschleppen zu lassen.<BR \/><BR \/> „In der gesamten Region sind uns seit den Teuerungen etwa 40 Fälle gemeldet worden. Das mag im ersten Moment wenig klingen, doch zuvor traten solche Vorfälle sporadisch auf. Dieser schnelle Anstieg ist besorgniserregend“, betont Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der VZS.<BR \/><BR \/>Besonders eigenartig: Es ist kein eindeutiger Zusammenhang erkennbar. Die Fälle wurden in verschiedenen Bezirken und an unterschiedlichen Tankstellen gemeldet. Auch eine bestimmte Treibstoffart ist nicht auffällig oft betroffen. „Da die Probleme meist unmittelbar nach dem Tanken aufgetreten sind, liegt der Verdacht nahe, dass es etwas mit dem Treibstoff zu tun haben könnte“, erklärt sie. <BR \/><h3>\r\nVerunreinigungen in Lagertanks im Verdacht<\/h3>Diesen Verdacht hegt auch der Schlanderser Werkstättenbesitzer Herbert Pedross: „Im Zuge der Treibstoffknappheit wurden die Tankstellen regelrecht leer gesaugt. Am Boden der Lagertanks sind häufig Verunreinigungen, die dann aufgewirbelt werden, wenn neuer Treibstoff hineingefüllt wird.“ Das führe dann dazu, dass diese Verunreinigungen in die Tanks der Fahrzeuge gelangen und für Schäden sorgen können. Dieses Problem gebe es für gewöhnlich nicht, da die Lagertanks unter normalen Umständen nie komplett leer sind. <BR \/><BR \/>Walter Soppera, Präsident der Tankstellenpächter im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol, hält das für sehr unwahrscheinlich: „Passieren kann natürlich alles. Wir haben aber entsprechende Systeme und Filter, die Verunreinigungen verhindern.“ Von anderen Tankstellenbetreibern seien ihm bislang keine ähnlichen Probleme oder Hinweise auf verunreinigten Treibstoff bekannt. „Wenn es bei einer Tankstelle ein Problem gibt, wird immer sofort gehandelt. Man kann sich keine Fehltritte leisten“, erklärt er.<BR \/><BR \/>Auch aus den Kfz-Werkstätten gebe es bislang keine Hinweise auf mögliche Auswirkungen. Dort sei laut Julia Genetti, Obfrau der Kfz-Mechatroniker im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh), kein Anstieg zu verzeichnen. Die Ursachen für solche Vorfälle könnten vielfältig sein, erklärt Genetti. Sie hat jedoch einige Tipps, wie sich mögliche Probleme vermeiden lassen. „Am Boden des Fahrzeugtanks sammeln sich Verunreinigungen. Diese können ins Einspritzsystem gelangen, wenn man den Tank vollständig leer fährt. Das kann dazu führen, dass das Fahrzeug stehen bleibt oder nicht mehr startet“, erklärt sie. Deshalb empfiehlt sie, rechtzeitig zu tanken und den Tank nicht bis zum letzten Tropfen leer zu fahren. Auch die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs sei wichtig.