Schwarzfahren mit den Öffis wird billiger. Wer ohne Ticket erwischt wird, soll künftig maximal 90 Euro Strafe berappen. Zahlt er sofort, sind es nur 50 Euro. Wer mit gefälschtem oder auf eine andere Person ausgestelltem Fahrschein ertappt wird, ist maximal 120 Euro schuldig, aus denen bei Sofortzahlung 70 Euro werden. „Der Verwaltungsaufwand, allen nachzulaufen, die nicht zahlen, ist zu groß. Wer viermal erwischt wird, hat mit den neuen Strafen eh schon die Kosten eines Jahres-Abos abgedeckt“, sagt Landesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/> Im Südtiroler Nahverkehr wird von allen Seiten kontrolliert: Die Kontrollen auf der Bahn erfolgen durch die Zugbegleiter, bei den Bussen schicken SASA und private Konzessionäre ihre Kontrolleure aus und auch die STA wacht seit Herbst 2024 mit eigenem Personal darüber, dass die Fahrgäste mit einem gültigen Fahrschein ausgestattet sind. In Summe stellten sie in den Jahren 2024 und 2025 rund 27.600 Strafen an Fahrgäste aus.<BR \/><BR \/>Daran will Alfreider festhalten: „Der Nahverkehr ist ein Dienst gegen Bezahlung. Wer im Restaurant eine Pizza isst, steht auch nicht auf, ohne die Rechnung zu begleichen“, sagt er. Allerdings hapert es beim Eintreiben der Strafen. In etwa die Hälfte der Strafen wird nicht bezahlt. Je höher die Geldbuße, desto eher bleibt man darauf sitzen. Die Einzugsdienste müssen sich ums Eintreiben, das Land um Rekurse kümmern. Kurzum: „Der Verwaltungsaufwand, allen nachzulaufen, die nicht zahlen, ist zu groß“, sagt Alfreider.<BR \/><BR \/>Für das Haushaltsgesetz, das der Landtag im Dezember behandelt, schlägt er deshalb eine Reduzierung der Strafen und eine Vereinfachung der Anwendung vor. „Vor allem wollen wir jene noch mehr begünstigen, die sofort zahlen“, so Alfreider.<BR \/><BR \/>Derzeit sind für das Fahren ohne Fahrschein 90 bis 180 Euro Strafe fällig. 90 sind es aber nur, wenn man die Strafe sofort oder innerhalb von fünf Tagen begleicht. Künftig sind maximal 90 Euro fällig. Wer die Brieftasche oder Kreditkarte sofort zückt, zahlt nur 50 Euro. Bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen sind es nur 70 Euro. <BR \/><BR \/>Wer derzeit mit gefälschtem oder auf eine andere Person ausgestelltem Fahrschein ertappt wird, ist 120 Euro bei sofortiger Zahlung oder Zahlung in fünf Tagen schuldig, sonst sind es 800 Euro. Künftig beläuft sich die Strafe auf maximal 120 Euro. Wird sie sofort beglichen, sinkt sie auf 70 Euro; bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen sind es 90 Euro. „Wir wollen die Leute dazu bringen, den Pass zu kaufen. Wer viermal ohne Ticket erwischt wird, hat eh ein Jahres-Abo abgedeckt, das mit Steuervergünstigung 200 Euro kostet“, sagt Alfreider.<BR \/><BR \/>Wichtig: Die Frist, um nachzuweisen, dass man eigentlich im Besitz eines gültigen Fahrscheins (Abo) ist, wird von heute fünf auf zehn Tage verlängert. In diesem Fall wird die Strafe aufgehoben und in Verwaltungspesen von 15 Euro umgemünzt. „Fünf Tage sind einfach zu kurz“, so Alfreider. Diese Neuerung betrifft sehr viele. Ein Großteil der Geahndeten im Nahverkehr sind nämlich keine Schwarzfahrer im klassischen Sinn, sondern haben ihr Abo vergessen oder nicht entwertet. <BR \/><BR \/>Zudem wird die gängige Praxis in Gesetz gegossen. Fahrgäste unter 14 Jahren ohne Fahrschein dürfen bis zur angegebenen Haltestelle fahren. Sie dürfen weder des Verkehrsmittels verwiesen noch zum vorzeitigen Beenden der Fahrt gezwungen werden. In trauriger Erinnerung ist der Skandal um den 11-jährigen Riccardo, der in Cortina bei Eiseskälte nach Hause laufen musste. Er war vom Fahrer aus dem Bus geworfen worden, weil er einen Fahrschein um 2,50 Euro statt des 10-Euro-Sondertickets für die Olympischen Spiele hatte.