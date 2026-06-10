In der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblatts“ schreibt „Zeit“-Journalist Ulrich Ladurner über einen brutalen Mord an vier Erntehelfern in Süditalien – und was dieser über die Einwanderung aufzeigt. <BR \/><BR \/>„Migration bleibt in Europa DAS Aufreger-Thema. Damit kann man Wahlen gewinnen oder Wahlen verlieren. Manchmal scheint es sogar so zu sein, dass in den europäischen Regierungszentralen ein über das Meer kommendes Flüchtlingsboot größere Furcht auslöst als die russische Invasionsarmee, die ukrainische Städte und Dörfer Tag und Nacht bombardiert“, so Ladurner. <BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu im „Katholischen Sonntagsblatt“.