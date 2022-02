Warum wir noch viele Covid-Tote haben – manchmal trotz Impfung

4 Todesfälle am Dienstag, 3 am Mittwoch: Obwohl die Infektionszahlen erfreulich schnell zurückgehen, sterben noch täglich Menschen an Covid-19. Einige von ihnen waren tatsächlich geimpft. Trotzdem ist das kein Argument gegen die Impfung. + Von Michele Manca