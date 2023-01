Was die Ermittler im Haus des Mafia-Paten gefunden haben

Foto: © ANSA / Igor Petyx

Im Moment sieht es nicht so aus, als ob sich in dem Anwesen besondere Dokumente befänden, so dass die Ermittler vermuten, dass es möglicherweise ein zweites Anwesen gibt, in dem nach dem so genannten „Schatz“ von Messina Denaro gesucht wird.„Matteo Messina Denaro lebte hier seit mindestens 6 Monaten. Eine gut renovierte Wohnung, die davon zeugt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für den Flüchtling gut waren. Gutes Mobiliar, nicht luxuriös, aber von beachtlichem wirtschaftlichen Wert“, sagte der Provinzkommandant der Carabinieri von Trapani, Fabio Bottino, nach der Inspektion des Verstecks der Nachrichtenagentur Ansa. „Durchsuchungen und Ermittlungen sind im Gange. Wir ermitteln das Vorhandensein biologischer Spuren, möglicher Verstecke oder Hohlräume, in denen Unterlagen versteckt worden sein könnten. Diese Arbeit wird Tage dauern“, fügte er hinzu.Gesucht wird vor allem nach dem bedeutenden Riina-Archiv. Hier erfahren Sie mehr.