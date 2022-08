Was ist falsch daran, sich die Welt besser zu träumen...

Ein Festsaal voller Menschen lauschte diesem Beitrag – einem, der unter die Haut ging, am vergangenen Samstag, den 27. August, bei der Gedenkfeier an den jungen Poeten, Musiker und Journalisten auf Schloss Maretsch.Freunde, Familienangehörige, Künstlerinnen und Künstler, Weggefährten, Verwandte, Bekannte und Interessierte waren gekommen, um für Manuel, der vor einem Jahr von dieser Welt gegangen war, ein Fest auszurichten.Live vorgetragene Gedichte und Gedanken, Gefühle, Songs, Klavierstücke und Erinnerungen für Manuel sowie Audio-, Videoeinspielungen und Fotos von Manuel fanden den Weg auf die Bühne – jenem Ort, der ihm über Jahre selber so viel bedeutet hatte.Die Vielfalt, die Schaffenskraft, das Netzwerk und auch die Spuren, die seine Kunst und sein freundschaftlicher Umgang mit Menschen hinterlassen haben, wurden sichtbar, aber auch die Abgründe und Fragen, die ein Suizid mit sich bringt – ein Potpourri an Beiträgen, die mit feinem Gespür gelesen, gesungen, gedacht, performt wurden.Vielleicht konnte der eine oder die andere eine schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen, vielleicht auch etwas Kraft, vielleicht das Gefühl, berührt worden zu sein, vielleicht eine neue Erkenntnis oder eine Melodie, ein paar erhellende Zeilen, ein smartes Zitat, einen Traum, Umarmungen und ein Lächeln, einen freundlichen Händedruck, ein gutes Gespräch beim von Angehörigen und Freunden und Freundinnen wunderbar zubereiteten Buffet oder einem von der Kellerei Bozen großzügig spendierten Glas Wein, vielleicht auch eine Antwort auf eine Frage oder das Aha einer solchen, vielleicht etwas Dankbarkeit, eventuell eine Tür und wer weiß, womöglich den Vorsatz, dem eigenen „posto delle fragole“ nachspüren zu wollen.„Dov’è il tuo posto delle fragole?“ Nach diesem Refugium hatte Manuel Lavoriero in seinen InHarmonie-Interviews immer gefragt.„In memoriam Manuel“ ist ein Projekt der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung. Organisation: Eeva Aichner, Felix Maier und Thomas Felix Plattner. Moderation: Eeva Aichner und Lena Simonetti.Die In-Memoriam-Beiträge stammten von Eeva Aichner, Eva Bernhard, Hannes Huber, Evelyn Kerschbaumer, Matthias Klaß, Felix Maier, Lene Morgenstern, Helga Stockreiter, Christoph Waldboth sowie von Vertretern der LIPS, und spontan erfolgten Beiträge auch aus dem Publikum vor dem Ort.