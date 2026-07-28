„Unser Projekt 'Heat Island' ist im vergangenen Jahr gestartet. Zwar gibt es viele Daten, wo in Bozen es am heißesten ist, aber wir möchten die Menschen direkt fragen, wo der heißeste Ort ist“, erklärt Theresa Kurz von „Climate Action Südtirol“ gegenüber Südtirol Online. <BR \/><BR \/>„Unsere Idee ist es, an diesem besonders heißen Ort etwas zu entwickeln, das Schatten spendet – etwa ein Sonnensegel. Mit dem Projekt möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es an dieser Hitzeinsel für Menschen und Tiere viel zu heiß ist“, so Kurz.<BR \/><BR \/>„Climate Action Südtirol“ ist ein Bündnis aus über 80 Gruppen<BR \/><BR \/>Hier die <a href="https:\/\/l1nk.dev\/ntgor9l" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Umfrage Hitzeinseln Bozen">kurze Umfrage zu Hitzeinseln in Bozen<\/a>.