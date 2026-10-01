Anlässlich des Internationalen Tages der Senioren zeigen Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols, und die Innovationsverantwortliche des Verbandes, Rita Obkircher, auf, wo Technologie bereits heute entlastet – und wo ihre Grenzen liegen.<BR \/><BR \/>Wer bei Künstlicher Intelligenz in der Pflege an menschenähnliche Pflegeroboter denkt, liegt zumindest im Moment noch daneben. In den Südtiroler Seniorenwohnheimen kommen derzeit digitale Assistenzsysteme zum Einsatz, die im Hintergrund arbeiten. Dazu zählen etwa Sensoren, die erkennen, wenn Bewohner stürzen oder nach einem Toilettengang nachts ungewöhnlich lange nicht ins Bett zurückkehren. Daneben unterstützen intelligente Matratzen bei der Umlagerung und entlasten die Pflegekräfte bei körperlich belastenden Tätigkeiten. <BR \/><BR \/>Für Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols, bieten diese Assistenzsysteme auch für die Heimbewohner große Vorteile: „Wenn Schlafende nicht halbstündlich vom Personal umgelagert werden müssen, ist das gesundheitsfördernd für die Klienten und entlastet zugleich Pflegekräfte.“ <h3>\r\nEntwicklungspotenzial bei Dokumentation<\/h3>Großes Entwicklungspotenzial sieht Rita Obkircher, die Innovationsbeauftragte des Verbandes, im Bereich der Dokumentation: „Im Moment werden noch viele Informationen händisch erfasst und eingegeben, obwohl unterschiedliche Systeme bereits Daten liefern. Die Verknüpfung dieser Informationen mit der Pflegedokumentation könnte Fachkräften viel Zeit ersparen.“ <BR \/><BR \/>Das Ziel ist klar: Wenn technische Systeme administrative und repetitive Aufgaben übernehmen oder vereinfachen, bleibt den Mitarbeitern mehr Zeit für die direkte Pflege und Betreuung. <BR \/><BR \/>Nicht jede technische Lösung ist für jede Betreuungssituation geeignet. Ladurner und Obkircher sprechen sich deshalb gegen einen pauschalen Einsatz aus. Entscheidend müsse der konkrete Nutzen für den einzelnen Menschen sein. Gleichzeitig müssten Mitarbeiter frühzeitig eingebunden und im Umgang mit neuen Systemen begleitet werden. Datenschutz, fehlende Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen und die Finanzierung stellen die Seniorenwohnheime derzeit vor besondere Herausforderungen. Es brauche geeignete Rahmenbedingungen, damit sinnvolle technische Lösungen eingesetzt und miteinander verknüpft werden können.