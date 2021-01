Was kommt nach dem Lockdown? Italien berät über 2 Möglichkeiten

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wird in Rom derzeit über 2 Vorschläge für die Zeit nach dem 6. Jänner diskutiert:Entweder wird das bestehende Dekret bis 15. Jänner verlängert, womit Italien an Werktagen orange und an Wochenenden rote Zone bleiben würde. In diesem Fall bliebe es weiterhin verboten, die Region zu verlassen, Restaurants und Bars dürften auch in der kommenden Woche nur Lieferservice oder Take Away anbieten.Die zweite Möglichkeit sieht vor, Italien am 7. und 8. Jänner gelb und am Wochenende wieder orange einzustufen. In der kommenden Woche wolle man dann wieder das Ampelsystem einführen, womit jede Region aufgrund ihrer Infektionszahlen eingestuft wird.Die Parameter, nach denen das Ampelsystem funktionieren soll, sollen strikter werden.So soll eine Region mit Reproduktionswert 1 als orange eingestuft werden, bisher galt dafür ein R von 1,25. Bei einem R von 1,25 (und nicht mehr von 1,5) wird eine Region als rot bewertet, was zu einem Lockdown führt. Mindestens 3 Regionen – Kalabrien, Ligurien und Venetien – droht aufgrund der aktuellen Infektionszahlen die Gefahr, sofort als orange eingestuft zu werden.Die meisten Regionenpräsidenten seien für die Beibehaltung strengerer Maßnahmen, so lange diese nicht wöchentlich verändert würden und die finanzielle Unterstützung gesichert sei.Für Donnerstag oder Freitag wird der neue Infektions-Bericht der obersten Gesundheitsbehörde erwartet.Während Grund- und Mittelschulen am 7. Dezember wieder im Präsenzunterricht starten, ist das Schicksal der Oberschulen noch nicht besiegelt. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte eine 50-prozentige Rückkehr in den Präsenzunterricht vorgeschlagen.Mehrere Regionen hatten jedoch angekündigt, den Infektions-Bericht abwarten zu wollen, ehe sie die Oberschulen wieder öffnen.

stol/apa