„Ich habe bei einer Geburtstagsfeier in München Andreas Urschitz kennengelernt, der mit seinem Vater früher Bio-Bauer war und da war der Draht zueinander schnell gefunden“, erzählt Othmar Malleier, von Beruf Gärtner – in Pension. Aber was die beiden noch gemein haben, ist das große Interesse an der E-Mobilität. „Ich fahre seit sechs Jahren ein E-Auto, das ich über meine Photovoltaikanlage am Dach lade. Mein Traum wäre ein E-Traktor, denn in der Landwirtschaft wird so viel Diesel verpulvert“, sagt Malleier. <BR \/><BR \/>Da habe Urschitz gemeint, wenn er mit Herbert Diess, mittlerweile selbst Bio-Bauer in Nordspanien, zur Alpitronic nach Bozen fahre, schauen sie bei Othmar Malleier vorbei. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309512_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Am 28. April war es dann so weit. Wir trafen uns mit Herbert Diess und Andreas Urschitz bei der Lananer Firma Bermatec. Ich war schon sehr angespannt. Neben Hochzeit und Geburt meiner Kinder war das einer der aufregendsten Tage in meinem Leben“, sagt Malleier. Diess hielt ein kurzes Referat zu E-Traktoren, deren Entwicklung er mittels Unterstützung eines Start-up-Unternehmens fördert. Der Ex-VW-Boss zeigte sich beeindruckt vom Niveau der Südtiroler Landwirtschaft. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309515_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der geladenen Runde von Bauern durfte Walter Moosmair vom Niedersteinhof in St. Leonhard im Passeier nicht fehlen. Er war 2025 in Berlin zum „Energielandwirt 2025“ gekürt worden. Auch sein Herz schlägt für Nachhaltigkeit und er hat selbst eine vollelektrische Balkenmähmaschine, an deren Entwicklung er selbst getüftelt hatte. <BR \/><BR \/>Die letzte Etappe führte zum Greiterhof oberhalb Lana. Dazu hatte Malleier auch VOG-Chef Walter Pardatscher eingeladen. „Schließlich hängt es von ihm und seiner Mannschaft ab, dass so viel für die Äpfel ausbezahlt wird, dass die Bauern in Zukunft E-Traktor kaufen können“, meinte Othmar Malleier schmunzelnd.