Was man zum Corona-Schulbeginn wissen muss

An Grund- und Mittelschulen wird es Präsenzunterricht von 7.30 bis 13 Uhr geben und an einem oder 2 Nachmittagen ein Angebot für jene, die Bedarf an einer Begleitung am Nachmittag haben.In der Oberstufe wird es eine von jeder Schule selbst definierte Mischung aus Unterricht in Präsenz und aus Fernunterricht geben.Einige Fragen, die sich viele Eltern und Schüler stellen, hat die Landesschuldirektion nun im Tagblatt „Dolomiten“ beantwortet.

