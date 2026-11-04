Wo früher Gottesdienste gefeiert wurden, wird künftig geklettert und trainiert: Ein „faszinierendes Experiment“ schreibt die Diözese Innsbruck über die neue Boulderhalle in der ehemaligen Pfarrkirche Petrus Canisius im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au. Es ist das erste Mal, dass in Nordtirol ein Gotteshaus umgenutzt wird. <BR \/><BR \/>Auch in Südtirol wird man sich künftig verstärkt mit neuen Nutzungsmöglichkeiten für Sakralbauten beschäftigen müssen, ist der diözesane Referent für kirchliche Kunst und Kulturgüter, Peter Schwienbacher, überzeugt. Einige wenige Beispiele gibt es hierzulande bereits.<BR \/><BR \/><b>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b>