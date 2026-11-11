„Unsere Schule steht insgesamt gut da, es wird stark investiert, aber es gibt noch Luft nach oben: Südtirol tut gut daran, weiterhin in Bildung zu investieren – auch weil wir es, im Vergleich mit anderen Regionen, tun können“, hielt Landesrat Achammer fest. Auch der aktuelle Haushaltsvoranschlag trägt diesem Trend Rechnung: Mit 16,32 Prozent (und rund 1,5 Milliarden Euro) ist die Bildung der zweitgrößte Aufgabenbereich im Landeshaushalt. Rein rechnerisch fließt damit jeder sechste Euro des Landeshaushaltes 2027 in die Bildung. <BR \/><BR \/>„Wir haben drei unterschiedliche Bildungssysteme, aber einen einheitlichen Auftrag: Ein Schulsystem zu schaffen, welches das Kind in den Mittelpunkt stellt“, betonte der Landesrat für italienische Bildung, Marco Galateo. Für den ladinischen Bildungslandesrat Daniel Alfreider sprechen die Daten eine eindeutige Sprache: „Der Landeshaushalt 2027 zeigt den politischen Stellenwert klar: Bildung bleibt ein zentraler Ressourcenschwerpunkt des Landes.“<BR \/><BR \/>Investitionen betreffen vor allem das Personal: Die Gehälter sind prozentuell um fast 44 Prozent angestiegen. 2016 entfielen 778 Millionen Euro vom Landeshaushalt auf die Gehälter der Mitarbeitenden im Bildungsbereich, 2025 waren es 1,12 Milliarden Euro. Auch die personellen Ressourcen in den Schulen staatlicher Art (Grund-, Mittel- und Oberschulen, Berufsbildung und Kindergarten ausgenommen) verzeichnen einen Anstieg von 7876 Vollzeitäquivalenten (sprich auf Vollzeit umgerechnete Stellen) auf 8223, was einem Plus von 4,4 Prozent entspricht. Im Jahr 2024\/25 entfielen rein rechnerisch gesehen 8,05 Schülerinnen\/Schüler auf je eine Lehrperson in Vollzeitstelle. Prozentuell am meisten Personal kam im Bereich Integration dazu, die einen Schwerpunkt der jüngeren Personalentwicklung bildet. Und dies soll auch bleiben, sind sich die drei Bildungslandesräte einig. <BR \/><BR \/>Landesrat Achammer nannte dazu drei konkrete Arbeitsschwerpunkte: Einerseits soll dies durch den bedarfsgerechten Ausbau der Stellen, zudem durch die Qualifizierung des Personals mittels eines eigenen Südtiroler Ausbildungsweges sowie über eine bedarfsgerechte Steuerung: Ressourcen sollen künftig noch näher an die Schulen gerückt werden, indem Mitarbeitende für Integration direkt den Schulsprengel oder Direktionen zugewiesen werden. Dadurch soll die Planungssicherheit für Schulen, aber auch für das Personal und die Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. „Unser Anspruch ist klar: gute Rahmenbedingungen für alle drei Bildungswelten und verlässliche Unterstützung dort, wo Kinder und Schulen sie brauchen. Denn nur dann kann eine würdige Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendliche ermöglicht werden“, betonte Landesrat Achammer.