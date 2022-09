Was über das Staatsbegräbnis der Queen bekannt ist Was über das Staatsbegräbnis der Queen bekannt ist

Das hat es seit 1952 nicht gegeben: Die Beisetzung eines britischen Staatsoberhaupts ist ein Ereignis von gigantischem Ausmaß. Queen Elizabeth II. wird am Montag, 19. September, in einem feierlichen Staatsakt in London verabschiedet und in der königlichen Gruft auf Schloss Windsor beigesetzt. Hier ist die Übersicht über Ablauf, Zeiten und Inhalt der Trauerfeierlichkeiten.