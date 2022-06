Was unsere Ärzte ins Ausland lockt Was unsere Ärzte ins Ausland lockt

Während in Südtirol der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal immer gravierender wird, arbeiten rund 400 Fachkräfte aus Südtirol lieber im Ausland. Dass das nicht immer nur am Geld liegt, bestätigt Dr. Peter Paal, einer der Organisatoren des Planeten Medizin bei „Südstern“, dem Netzwerk der Südtiroler im Ausland.