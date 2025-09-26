Die Ermittlungen der Polizei bringen neue, bedeutende Elemente zutage: Es wird nicht ausgeschlossen, dass Simona Opfer eines vorsätzlichen Tötungsdelikts wurde. Aufgrund der Beziehung zwischen dem Opfer und dem Fahrer steht der Verdacht eines Frauenmords im Raum. Bortoletto kannte den 34-jährigen Fahrer, Cristiano Maggetti, der wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt wurde.<BR \/><BR \/>Fest steht, dass die beiden Kollegen am Abend des Unfalls gemeinsam zu Abend gegessen hatten. „Wir haben bei mir zu Hause gegessen, meine Tochter und ihr Sohn waren auch dabei. Simona war wie eine Schwester. Wir haben zusammen gearbeitet und kannten uns schon ewig“, sagte Maggetti. Er bestreitet, dass es während des Essens zu einem Streit kam - anders als von den Ermittlern vermutet.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Simona nach einem Streit mit ihrem Sohn das Haus verlassen und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht habe. Der Mann soll sie kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Auto erfasst haben. Simona starb noch an der Unfallstelle.<BR \/>„Es gab keinen Streit. Mit Simona konnte man nicht streiten - sie war der gutmütigste Mensch, den ich kannte“, erklärte Maggetti. Er wurde positiv auf Alkohol getestet und wird weiterhin wegen fahrlässiger Tötung untersucht. Die Mobiltelefone von Simona Bortoletto und das des Fahrers wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>In einem weiteren Interview schilderte Maggetti den Unfallhergang: „Nach dem Abendessen habe ich gemerkt, dass ich keine Zigaretten mehr hatte. Also bin ich mit meiner Tochter im Auto losgefahren. Ich fuhr geradeaus, dann ist plötzlich die Windschutzscheibe zerborsten. Ich stieg aus - an mehr kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist Simona auf die Straße gesprungen, um mir zu winken, und ich habe sie überfahren“.<BR \/><BR \/>Diese Aussage deckt sich jedoch nicht mit den bisherigen Ermittlungen der Polizei, laut denen Simona zum Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Gehweg unterwegs war. Nach dem Unfall rief der Fahrer seinen Vater an, der schließlich den Rettungsdienst verständigte. Für Simona Bortoletto kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Verteidiger des Fahrers, Rechtsanwalt Mario Mangazzo, versicherte gegenüber den Medien, dass zwischen Simona und seinem Mandanten ein harmonisches Verhältnis geherrscht habe. Die Verteidigung werde in den kommenden Tagen einen unabhängigen Gutachter für die gerichtsmedizinische Untersuchung benennen. Die Autopsie von Simona Bortoletto soll am kommenden Montag erfolgen.