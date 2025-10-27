<BR \/>Jannik hat nie repliziert oder gar polemisiert. Er gab die Antworten immer am Spielfeld – allein mit seinen Leistungen.<BR \/><BR \/>Hätte er in Wien gegen Flavio Cobolli, Alexander Bublik oder Sascha Zverev verloren, hätten die Kritiker nachgeladen, so sind sie zum Schweigen verdonnert.<BR \/><BR \/>Jede und jeder von uns kann da etwas mitnehmen, dass man nämlich nur durch Leistung die richtige Antwort gibt. Sicher – oft sind die Begleitumstände eher schwierig, und nicht selten geht es ungerecht zu.<BR \/><BR \/>Wer gesehen hat, wie Sinner den ersten Satz verlor und auch im dritten körperlich wankte, wird noch besser verstehen, dass es ohne Zähne zusammenbeißen und Kämpfen nicht geht – im Spiel wie auch im Leben.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:elmar.pichlerrolle@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elmar.pichlerrolle@athesia.it<\/a>