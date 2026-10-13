Der rund 6,6 Quadratkilometer große Landschaftsraum erstreckt sich über Sterzing, Freienfeld und Pfitsch. <BR \/><BR \/>Nach der schrittweisen Trockenlegung im 19. Jahrhundert sind mit dem Grante Moos, dem Prantnermoos und der Kircherau wichtige Reste des einst großflächigen Feuchtgebiets erhalten geblieben. Seit der Übergabe des Areals vom Staat an das Land am 16. Juli 2024 besteht die Möglichkeit, über seine zukünftige Gestaltung nachzudenken. <h3>Fachleute beleuchten verschiedene Aspekte<\/h3>Im Mittelpunkt der Tagung standen die Themen Geologie, Wasser, Naturschutz, Artenvielfalt und Gewässerentwicklung. Auch die EU-Verordnungen zur Wiederherstellung der Natur und die Vogelwelt des Gebiets wurden beleuchtet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Den Auftakt der Tagung bildeten am Freitagabend dokumentarische Aufnahmen von Hans Bacher sowie Malereien aus der LURX-Werkstatt. Der Samstagvormittag stand ganz im Zeichen von Kurzfilmen und Fachvorträgen. Anabel Haller, Mario Sartori, der Geologe Maurizio Cucato, Peter Hecher von der Agentur für Bevölkerungsschutz, Leo Hilpold vom Amt für Natur, der Biologe Norbert Dejori, der Ornithologe Sepp Hackhofer und Klaus Graber von Naturtreff Eisvogel EO beleuchteten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. <h3>Wichtige Funktion im Hochwasserschutz <\/h3>Am Nachmittag folgte eine Podiumsdiskussion, zu der sich rund 50 Interessierte im historischen Ratssaal einfanden. Moderator Siegfried Delueg eröffnete die Gesprächsrunde und leitete die Diskussion über die Zukunft des Flugplatzareals. Norbert Dejori und Heinrich Aukenthaler gingen näher auf die ökologische Bedeutung des Flugplatzareals ein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372275_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Flugplatzareal spielt sowohl für den Naturschutz als auch für den Hochwasserschutz eine wichtige Rolle. Im Vergleich zu früher fehlen heute die offenen Wasserflächen vollständig. Nach dem schweren Unwetter in Pfitsch im Jahr 2012 und der damit verbundenen Überschwemmung wurde das Biotop stark in Mitleidenschaft gezogen. Offene Wasserflächen verschwanden, Vogelarten gingen verloren und die zunehmende Überwucherung veränderte den Lebensraum. <BR \/><BR \/>Peter Hecher von der Agentur für Bevölkerungsschutz betonte, dass der Hochwasserschutz für seine Behörde an erster Stelle stehe. Das Flugplatzareal werde auch als Hochwasserrückhalteraum betrachtet. Umso wichtiger sei es, bei künftigen Maßnahmen auf Transparenz und eine zukunftsorientierte Planung zu achten. Bei der zukünftigen Gestaltung des Areals müssen also neben den ökologischen Anliegen auch die Anforderungen des Hochwasserschutzes berücksichtigt werden. <BR \/><BR \/>Die Bürgermeister von Sterzing und Freienfeld, Peter Volgger und Verena Überegger, dankten der Initiativgruppe für ihre Arbeit und ihr Engagement. „Wir sind so reich gesegnet mit Juwelen der Natur, und diese sollten auch für die Zukunft erhalten und geschützt werden“, betonte Überegger. <h3>Gemeinsame Lösungen gesucht<\/h3>Volgger unterstrich, dass mögliche Lösungen nur gemeinsam mit der Landwirtschaft entwickelt werden könnten. „Man muss immer Kompromisse eingehen, und eine Renaturierung muss für alle tragbar sein. Wir als Gemeinde stehen hinter dem Projekt“, erklärte er. Wichtig sei, dass alle Beteiligten an einem Strang zögen. <BR \/><BR \/>Die Tagung zeigte, dass die Zukunft des Sterzinger Mooses eine gemeinsame Aufgabe ist. Naturschutz, Hochwasserschutz, die Interessen der Landwirtschaft und die Wünsche der Bevölkerung müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Der Dialog zwischen den Beteiligten und die Bereitschaft zu Kompromissen werden entscheidend sein, um das Naturjuwel langfristig zu erhalten und für kommende Generationen zu schützen. <h3>Im Dezember startet die nächste Phase<\/h3>Mit der Tagung wurde die erste Projektphase abgeschlossen. Im November folgt der Abschlussbericht, bevor im Dezember die zweite Phase mit einem Beteiligungsprozess für die gesamte Bevölkerung startet. Bis Frühjahr 2027 können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Anliegen zur Zukunft des Sterzinger Mooses einbringen.