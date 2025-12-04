<BR \/>Eine zu Hilfe gerufene Mitarbeiterin der Tierschutzgruppe stellte demnach vor Ort fest, dass der „maskierte Räuber“ in den Laden eingebrochen war und mehrere Regale durchwühlt hatte. Dabei gingen Flaschen mit Alkohol zu Bruch, und auf dem Fußboden bildete sich eine Lache – allem Anschein nach – hochprozentiger Flüssigkeit, wie auf einem Foto der Organisation zu sehen war. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den Waschbären habe die Mitarbeiterin „stark angetrunken“ und ohnmächtig im Badezimmer vorgefunden, schrieb die Gruppe mit einem Augenzwinkern weiter. Der Waschbär wurde in das Tierheim der Gruppe gebracht, wo er ausnüchtern konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne jegliche Anzeichen von Verletzungen sei er wieder in die Wildnis entlassen worden, hieß es.