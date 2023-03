Wasser immer teurer: Spitzenwert von plus 26 Prozent in Südtirol

Teilweise geht mehr als die Hälfte des Wassers verloren

Durchschnittlich hat eine Familie in Italien im vergangenen Jahr für ihre Wasserrechnung 487 Euro bezahlt. Das entspricht einem Preisanstieg von 5,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.Deutlich drastischer ist dieser Anstieg in Südtirol, wie die Beobachtungsstelle Cittadinanzattiva in ihrem Bericht festhält. Wasser ist hierzulande 26,3 Prozent teurer als noch im Vorjahr. Nirgendwo sonst in Italien gab es einen derart starken Preisanstieg.Auf Platz 2 liegt Savona mit einem Plus von 25,5 Prozent, in Trient sind die Wasserrechnungen um 21 Prozent gestiegen. In 12 weiteren Provinzhauptstädten von Mailand über Pescara bis Messina und Catania beträgt der Preisanstieg über 10 Prozent.Am meisten geben die Menschen in der Toskana für die Wasserrechnung aus, am wenigsten jene in der Region Molise. Frosinone bleibt an der Spitze der teuersten Provinzhauptstädte mit durchschnittlichen Ausgaben von 883 Euro (4,2 Prozent mehr als 2021) für die Wasserrechnung, während Isernia mit 174 Euro die günstigste Provinzhauptstadt ist.Der Wasserverlust in den Leitungen liegt im Durchschnitt bei 36,2 Prozent und erreicht in Italien insgesamt 42,2 Prozent. In einigen Gebieten (vor allem im Süden und auf den Inseln) geht mehr als die Hälfte des Wassers wegen maroder Leitungen verloren.In der Basilikata beträgt der Verlust in den Leitungen 62 Prozent, in Aosta liegt er bei 26,9 Prozent. Latina sticht mit einem Wasserleitungsverlust von mehr als 70 Prozent negativ hervor, während Macerata mit nur 9,8 Prozent positiv auffällt, so die Beobachtungsstelle.Die Zahl der Gemeinden mit Wasserrationierung für den Hausgebrauch nimmt zu: Im Jahr 2021 stieg die Zahl der betroffenen Provinzhauptstädte von 11 auf 15. In Palermo wurden 183 Tage der Versorgungsunterbrechung registriert, in Trapani und Agrigento 182. In Cosenza wurde das Wasser fast täglich mit genauen Zeitfenstern rationiert, in Enna nur in einigen Bezirken.