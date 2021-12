Rohrbruch: Weiß-Kreuz-Sitz überschwemmt

Es war kurz vor 9 Uhr, als Mitarbeiter des Weißen Kreuzes Bruneck bemerkten, dass Trinkwasser aus einer Decke in einem WC im Hochparterre des Schulungsbereiches spritzte. Sofort war klar: ein Rohrbruch.Die Freiwillige Feuerwehr Bruneck rückte mit einem Sauggerät an, stellte Wasser- und Stromzufuhr ab, das Notstromaggregat lief an.Mehrere Zentimeter Wasser mussten in dem Gebäude – einem Nebenbau der Zentrale in Bruneck – entfernt werden: Betroffen sind 150 Quadratmeter im Hochparterre, der Versammlungssaal und das Büro der Bergrettung Bruneck, aber keine Anlagen, die direkt für die Einsatztätigkeit der Rettungsorganisationen benötigt werden.„Wir versuchen, das so schnell als möglich in den Griff zu bekommen, damit möglichst wenig Schäden entstehen“, berichtet ein Feuerwehrmann. „Der Aufzugschacht zum Beispiel ist gerettet.“ Probleme bereiten die Zwischendecken: „Das Wasser dort zu entfernen, ist nicht so einfach.“

kn