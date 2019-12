Wasseraustritt in der Bozner Dantestraße

Ein Wasserverlust verursachte in einem Gebäude in der Bozner Dantestraße erhebliche Schäden. Im vierten Stockwerk des Gebäudes trat Wasser aus einer Leitung aus, das über die Zwischendecken bis in die Kellergeschosse durchsickerte.

Da das betroffene Gebäude der öffentlichen Verwaltung gehört und über das Wochenende nicht besetzt war, wurde der Vorfall erst relativ spät entdeckt. Die Ursache für den Wasseraustritt konnte schnell gefunden und behoben werden, jedoch standen die Mannschaften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bozen über mehrere Stunden mit Pumpen und Wassersaugern im Einsatz, um die Wasseransammlungen in den verschiedenen Stockwerken zu beseitigen.

stol