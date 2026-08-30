„Das Trinkwasserkonsortium Gfrill arbeitet als Betreiber des Trinkwassernetzes mit Hochdruck daran, die Ursache zu lokalisieren und den Schaden schnellstmöglich zu beheben“, sagte der Bürgermeister am Sonntag. <BR \/><BR \/>Er dankte dem Konsortium, der Berufsfeuerwehr, der Narauner Wehr und dem Gemeindebauhof für den Einsatz. Eines unterstrich er: „Man sieht an diesem Fall, wie wichtig es wäre, alle Trinkwassernetze unserer Gemeinde zusammenzuschließen, um im Notfall schnell reagieren zu können.“