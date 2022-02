Wasserknappheit: Trinkwassertransport nach Kastelruth

Auf Anfrage der Gemeinde Kastelruth wurden am 11. Jänner Trinkwassertransporte von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.Nach einem Lokalaugenschein des diensthabenden Offiziers mit den zuständigen Technikern vor Ort wurde der Transport tags zuvor organisiert und vorbereitet. Am Morgen des 11. Jänners konnte der effektive Transport gestartet werden.Das Trinkwasser wird in der Gemeinde Seis aufgeladen und mit einem 30.000 Liter fassenden Fahrzeug für Trinkwasser nach Kastelruth transportiert. Vorerst werden circa 200.000 Liter Trinkwasser benötigt, um die Notsituation zu entschärfen. In den nächsten Tagen wird dann über das weitere Vorgehen entschieden.

stol