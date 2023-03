Wasserknappheit: Verband der Seilbahnunternehmer will Beitrag leisten

„Der heurige Winter war, ebenso wie der vergangene Sommer, sehr arm an Niederschlägen, wodurch Wasser knapp geworden ist. Wir stimmen mit Landeshauptmann Kompatscher überein, dass alle aufgerufen sind, sparsam mit der Ressource Wasser umzugehen und wir tragen diese Verordnung mit. Wir werden unseren Beitrag leisten“, erklärt Verbandspräsident Helmut Sartori.Zugleich verweist Sartori aber darauf, dass die Seilbahnunternehmer seit Jahren wichtige und nachhaltige Investitionen in diesem Bereich tätigen: „Es wurden viele Speicherbecken zur Sammlung von Regenwassererrichtet, und es ist in erster Linie solches Wasser, das zur Beschneiung von Skipisten verwendet wird. Das so gesammelte und in Schnee umgewandelte Wasser versickert bei der Schmelze und gelangt wieder in den natürlichen Wasserkreislauf. Zudem werden unsere Speicherbecken, welche zum Teil noch gefüllt sind, auch für andere Zwecke im Bereich des Zivilschutzes verwendet. Bei Waldbränden beispielsweise wird das Wasser zum Löschen verwendet“, erklärt Präsident Sartori.Dem Verband der Seilbahnunternehmer ist es daher ein Anliegen, dass in der derzeit laufenden Diskussion die Fakten berücksichtigt werden und pauschale Vorverurteilungen unterbleiben. „Unsere Branche trägtwesentlich zur Wertschöpfung, zu Beschäftigung und Wohlstand in Südtirol bei. Herausforderungen können wir nur gemeinsam meistern. Wir müssen alle eine gemeinsame Strategie verfolgen, damit Südtirol gestärkt aus der Situation hervorgeht, denn es sind die Berggebiete, die als natürliche Speicher dienen und die Ebenen mit Wasser versorgen“, so Sartori abschließend.