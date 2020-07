Wasserqualität des Meeres in Italien nach Lockdown verbessert

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Im Vergleich zum vergangenen Jahr stellten die Experten eine geringere Zahl an Metallen, Pestiziden und chemischen Stoffen im Wasser fest, die auf die Industrieproduktion zurückzuführen seien. Vor allem die Präsenz von Stickstoff und Phosphor habe sich verringert, belegt die am Freitag veröffentlichte Studie des Umweltministeriums.Auch die „akustische Verschmutzung“ habe sich reduziert, was auf die verminderte Zahl von Schiffen, Kreuzfahrtgiganten und Booten im Meer zurückgehe. Die geringere Präsenz an Schiffen wirke sich positiv auf die Meeresfauna aus, ergab die Studie.

apa