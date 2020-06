Wasserretter Claudio De Nigro wird am Mittwoch beerdigt

Die Wasserrettung erinnert in einem Nachruf an De Nigro: „Wir werden nie vergessen, mit welchem Stolz und mit welcher Hingabe du deine Uniform und Einsatzkleidung stets getragen hast.“Auch die Feuerwehr Sarns trauert um ihr Mitglied und schreibt: „Die Feuerwehr verliert einen Wehrmann, der sich für die Hilfe am Nächsten eingesetzt hat.“Die Beerdigung in der Pfarrkirche St. Michael/Brixen mit Beisetzung im Stadtfriedhof findet am Mittwoch ab 15 Uhr statt.

mpi/stol