Wasserrettung, Hubschrauber und Feuerwehren suchen nach Person im Eisack

Ein Passant hat am Sonntagmorgen im Eisack auf der Höhe des Sportplatzes von Albeins einen Rucksack entdeckt und daraufhin Alarm geschlagen.Die Freiwillige Feuerwehr von Albeins hat den Rucksack herausgefischt, die Polizei hat ihn durchsucht, aber keine Dokumente oder andere Papiere gefunden, die einen Hinweis auf die Identität des Besitzers geben könnten.Da am Silvesterabend eine Person, die sich zuerst am Sportplatz in Albeins aufgehalten hatte, plötzlich verschwunden sei, hat man weitere Feuerwehren alarmiert und eine Suchaktion gestartet.Derzeit ist die Wasserrettung Brixen im Einsatz, die Freiwilligen Feuerwehren Albeins, Milland, Sarns, Schrambach, Klausen, ein Hubschrauber und die Polizei.