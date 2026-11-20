Rund 13,15 Millionen Euro aus dem fixen Anteil der Wasserzinsgelder werden auf alle 116 Gemeinden aufgeteilt, wobei die Standortgemeinden von Stromerzeugungsanlagen aus Wasserkraft im besonderen Maße berücksichtigt werden. Weitere 4,04 Millionen Euro aus der Zusatzgebühr sind für 21 Gemeinden vorgesehen, in denen sich Wasserfassungs-, Ableitungs- oder Rückgabestellen der Kraftwerke befinden.<BR \/><BR \/>Am heutigen Freitag hat die Landesregierung auf Vorschlag von Energielandesrat Peter Brunner der Aufteilung der Wasserzinseinnahmen und der Zusatzgebühr unter Südtirols Gemeinden zugestimmt. Sie sprach sich damit für den jeweiligen Vorschlag des Rates der Gemeinden aus. Für die Nutzung öffentlicher Gewässer zur Stromerzeugung entrichten die Kraftwerksbetreiber nämlich einen jährlichen Wasserzins an das Land. Diese Einnahmen stehen dem Land und den Gemeinden zu gleichen Teilen zu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387122_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Mit insgesamt 17,2 Millionen Euro an Wasserzinsgeldern für das Jahr 2026 fließen hier bedeutende Geldmittel in die Gemeindekassen, die unmittelbar den Gemeinden und somit den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen“, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Energie Peter Brunner. Damit könnten vor Ort vielfältige Projekte umgesetzt werden.<h3>\r\nWasserzinsgelder für alle Gemeinden<\/h3>Die vorgesehenen Wasserzinsgelder in Höhe von rund 13,15 Millionen Euro setzen sich aus rund 12,03 Millionen Euro für das Jahr 2026 und einem noch zustehenden Restbetrag von rund 1,13 Millionen Euro für 2025 zusammen. 72 Prozent (also 9,47 Millionen Euro) des Gesamtbetrags gehen an die Standortgemeinden von Wasserkraftanlagen, 28 Prozent (also rund 3,68 Millionen Euro) an die übrigen Gemeinden.<BR \/><BR \/> Alle Gemeinden erhalten einen Grundbetrag. Der weitere Anteil richtet sich bei den Standortgemeinden nach der genehmigten mittleren Nennleistung der Wasserkraftwerke, bei den übrigen Gemeinden nach der Einwohnerzahl. Eine Ausnahme bildet das Kraftwerk St. Florian im Unterland, bei dem nur die Nennleistung des Südtiroler Anteils berücksichtigt wird.<h3>\r\nZusätzliche Mittel für 21 Gemeinden<\/h3>Für 21 Gemeinden sind zusätzliche Mittel aus der Zusatzgebühr für den Betrieb der Anlagen für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Diese Gemeinden erhalten insgesamt rund 4,04 Millionen Euro - zusätzlich zu den Wasserzinsgeldern. In den Genuss kommen Gemeinden, auf deren Gebiet Wasser für die Kraftwerke entnommen, abgeleitet oder nach der Nutzung wieder in das Gewässer zurückgeführt wird.