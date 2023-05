Water Light Festival beginnt am 3. Mai

Anlässlich der 5. Ausgabe des Brixen Water Light Festival powered by Durst wird das Festival erstmals am Tag und bei Nacht stattfinden. Bei Tag im Museum des Kloster Neustift und in der Festung Franzensfeste und bei Nacht in der Stadt Brixen.Besucher erwartet eine vielfältige Auswahl an Kunstwerken, die das bestimmende Thema des Festivals – die kulturellen, ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte von Wasser und Licht – in den Fokus rücken.Das Motto des Brixen Water Light Festival steht für seine Mission zu sensibilisieren. „Wasser ist Leben – Licht ist Kunst“. Die lokalen und internationalen Künstler reflektieren über ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte rund um das Thema Wasser und Licht. Sie stellen die zentralen Gedanken des künstlerischen Schaffens dar.3. bis 21. Mai – Brixen: Täglich, 21-24 Uhr – Kloster Neustift: Montag - Samstag, 10-17 Uhr – Festung Franzensfeste: Dienstag - Sonntag, 10-18 Uhr – weitere Infos unter: www.waterlight.it