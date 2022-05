Water Light Festival: Südtiroler Biologen begrüßen reduzierte Installation

Die negativen ökologischen Effekte fallen damit zwar geringer aus, seien aber auch so noch vorhanden. Wie bereits in den vergangen Tagen von vielen Experten angemerkt wurde, bestehe die Störung in erster Linie für Zug- und nachtaktive Vögel, Fledermäuse und Insekten, heipt es in einer Aussendung der Südtiroler Biologen.„Diese Tiere werden durch die Installation stark in ihrem Verhaltenbeeinträchtigt. Verschärft wird die Problematik dadurch, dass sich viele dieser Arten momentan in den kritischen Zeiten der Migration bzw. Fortpflanzung und Jungenaufzucht befinden und in vielen Fällengenerell in einem gefährdetem Erhaltungszustand sind. Auch der Faktor der Energiekosten drängt sich in Anbetracht des nationalen Erdüberlastungstages, dem Tag, an dem wir die für 2022 nachhaltigverfügbaren Ressourcen der Erde aufgebraucht haben und somit für nden Rest des Jahres „auf Kredit leben“, unweigerlich auf, lautet es in der Aussendung weiter. Dieses Jahr fiel der nationale Erdüberlastungstag bereits auf den 15. Mai. Die Forderung, die Installation vorzeitig gänzlich abzuschalten, bleibt somit auch von Seite der Südtiroler Biologen aufrecht: „Uns liegt es fern Künstler, deren Werke oder künstlerische Freiheit einschränken zu wollen, wir sind von der wichtigen Rolle überzeugt, die die Kunst auch hinsichtlich der Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse einnehmen kann. In Zeiten der massiven ökologischen Krise, in der wir uns befinden, müssen die Auswirkung unserer Handlungen jedoch stets auch aus ökologischer Perspektive beleuchtet werden. Falls die Auswirkungen von Projekten, wie im Fall der Installation Sounds of the River (vor allem in seiner Originalfassung) aus ökologischer Sicht derart negativ ausfallen, so müssen diese neu evaluiert bzw. von vornherein gestoppt werden.“Umso mehr gelte dies für Projekte, wie eben auch das Water Light Festival, die sich Sensibilisierung zu ökologischen Thematiken als Ziel setzen und damit werben würden. Die Kluft zwischen der positiven Botschaft und den faktisch negativen Auswirkungen, laufe Gefahr als „Green-Washing“. Hier seien weniger die Künstler, sondernvielmehr das Organisationskomitee, sowie die Gemeinde in die Verantwortung genommen, die in letzter Instanz die Werke auswählen bzw. genehmigen.„Wir appellieren somit, dass in Zukunft, vor allem bei Projekten in denen Sensibilisierung zu ökologischen Thematiken im Vordergrund steht, dementsprechende Expertisen eingeholt werden, auch um ähnliche ökologische Fehltritte in Zukunft zu vermeiden. In diesem Zuge legen wir abschließend nahe, das Konzept der Licht- und Wasserspiele zu reevaluieren und die wichtige Thematik der Lichtverschmutzung in die Planung und Auswahl zukünftiger Werke einzubauen bzw. zu berücksichtigen“, so die Vereinigung Südtiroler Biologen abschließend.