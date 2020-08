Webseiten des Landes Südtirol jetzt auch in Leichter Sprache online

Im Innenhof von Palais Widmann wurden die neu gestalteten Webseiten des Landes Südtirol in Leichter Sprache online gestellt.Darauf werden wichtige und wesentliche Informationen so dargestellt, dass sie auch für Menschen mit einer Kommunikationseinschränkung verständlich sind.Vorab informierte über Grundzüge der Leichten Sprache Isabel Rink, Geschäftsführerin der Forschungsstelle Leichte Sprache am Institut für Übersetzungswissenschaften und Fachkommunikation der Universität Hildesheim. „Die Leichte Sprache ist eine Form der Experten-Laien-Kommunikation, die allen Personen zugutekommen kann. Sie ist stets ein Zusatzangebot, das die Standardversion nicht ersetzt, sondern flankiert“, hob Rink hervor.Südtirolweit gibt es damit nun den ersten Webauftritt einer öffentlichen Verwaltung, der in Leichter Sprache sowohl in Deutsch als auch in Italienisch verfügbar ist.Unter https://leichte-sprache.provinz.bz.it sind wesentliche Informationen zu den 8 Bereichen Arbeit und Beschäftigung, Freizeit, Gesundheit, Land Südtirol, Leben mit einer Behinderung, Lernen und Kultur, Mobilität sowie Wohnen mit insgesamt 35 Unterseiten zusammengefasst, insgesamt sind 78 Texte in Leichter Sprache entstanden.Die Leichte Sprache ist eine vereinfachte Varietät der Sprache und zeichnet sich durch eine vereinfachte Ausdrucksweise sowie eine besondere visuelle Form aus.So wird beispielsweise jeder Satz in einer neuen Zeile begonnen, der Zeilenabstand beträgt immer 1,5 Punkte. Zudem wird darauf geachtet, dass eine leicht lesbare Schriftart verwendet wird.Fachbegriffe werden immer erklärt, längere, zusammengesetzte Wörter werden mit einem Punkt visuell getrennt. Die Zielgruppe für Leichte Sprache umfasst Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, mit Lernschwierigkeiten, gehörlosen Menschen und Menschen mit geringen Sprachkenntnissen (wie zum Beispiel Migrantinnen und Migranten).Doch auch älteren Menschen kommt die barrierefreie Kommunikation mit ihrer sprachlichen Vereinfachung zugute. Denn der größte Einzelfaktor für den Erwerb einer Behinderung ist, statistisch gesehen, das Alter.Ab einem Alter von 55 Jahren steigt hier das Risiko deutlich. Ende 2019 hatte Südtirol um die 533.439 Einwohner. Davon haben etwa 13.000 Personen eine Behinderung. Ein Großteil aller Behinderungen, nämlich um die 95 Prozent, im Laufe des Lebens erst erworben werden durch Krankheit, Unfall oder Berufskrankheit und damit nicht angeboren sind.

lpa