Wechselhaft mit vielen Wolken und etwas Sonne

Am Montag werden vor allem der südliche und östliche Teil des Landes von dichten Wolkenfeldern verhangen, während sich die Sonne in der Landesmitte häufiger zeigt. Ein paar kürzere Schauer können allerdings nichts ausgeschlossen werden.Am Dienstag und Mittwoch ist es vorübergehend freundlicher mit viel Sonne und einige Quellwolken, bevor es in der zweiten Wochenhälfte Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge wieder wechselhafter wird. Die genaue Wetterlage hängt von den Bewegungen eines Tiefs zwischen Österreich und Frankreich ab, viele Wolken und etwas Niederschlag sind jedoch durchaus möglich.Die Temperaturen erreichen zum Wochenbeginn Höchstwerte von 21 Grad. Gegen Ende der Woche wird es dann wieder kühler.