Warmes Wochenende: Spätsommer bleibt uns erhalten

„Spätsommer oder doch noch Sommer“, merkt Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu Recht an: Aufgrund des wärmenden Hochnebels hat Bozen mit 19 Grad fast eine Tropennacht hinter sich. Am Freitag werden Höchstwerte von 24 bis 28 Grad erreicht. Am Abend sind einzelne gewittrige Regenschauer möglich, so Peterlin.Leicht wechselhaft geht es am Samstag weiter mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Der Einfluss des Tiefs über dem Mittelmeer wird langsam geringer. Wie auch am Freitag kann es am Abend zu gewittrigen Regenschauern kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 24 bis 28 Grad und ändern sich demnach kaum.Am Sonntag stabilisiert sich das Wetter wieder und es wird mit knapp 30 Grad noch wärmer. Die Sonne scheint verbreitet im ganzen Land.

