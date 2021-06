Wechselhaftes Wetter mit einer Mischung aus Sonne und Gewitter

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Bereits am Samstagnachmittag und am Abend ist mit starken Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen laut Landeswetterdienst zwischen 20 Grad im Hochpustertal und 28 Grad im Unterland.In der Gemeinde Tisens regnet es am Samstagnachmittag in Strömen:Am Sonntag bestimmt ein Tiefdruckgebiet, das genau über den Alpen zu liegen kommt, das Wettergeschehen. So verläuft der Sonntag wechselhaft mit einigen Sonnenstrahlen und bereits am Vormittag Regenschauern. Es bleibt zwar warm, jedoch wird die Luft schwüler, weshalb die Gewitterwahrscheinlichkeit zunimmt, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Am Nachmittag und Abend kann es demnach wieder zu Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 26 Grad.Wechselhaft geht es auch in der kommenden Woche weiter. Eine Mischung aus Sonne und Wolken bestimmt die Wetterlage im Land. Die Höchsttemperaturen gehen etwas zurück und vor allem in der zweiten Tageshälfte entwickeln sich jeweils gewittrige Regenschauer.Am gestrigen Freitag hingegen hat die Temperatur in Südtirol erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht, wie Peterlin mitteilt. Diese Werte wurden an den 3 Wetterstationen Auer, Branzoll und Laimburg gemessen.

stol