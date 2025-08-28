Bei zwei Menschen am Steuer wurde ein Wert zwischen 0,85 Gramm Alkohol pro Liter im Blut und 1,40 Gramm Alkohol pro Liter im Blut festgestellt. Einer Person wird zusätzlich Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen (Art. 187, Straßenverkehrsordnung). Der Lenker war positiv auf den Konsum von Rauschmitteln getestet worden. <BR \/><BR \/>Ihnen wurde der Führerschein umgehend entzogen und sie wurden der Justizbehörde gemeldet. <h3>\r\nMobiles Labor für Drogentest<\/h3>Ein weiterer Fahrer war in der Nacht mit einem Alkoholwert von 0,75 Promille unterwegs und erhielt eine Verwaltungsstrafe. Auch ihm wurde der Führerschein entzogen. <BR \/><BR \/>Wie die Quästur mitteilte, stellte das Innenministerium für den Drogentest ein eigenes Gerät zur Speichelentnahme zur Verfügung. Der Test wird in einem mobilen Labor durchgeführt. Wie üblich werden die Gegenanalysen vom Forschungszentrum für Labor und forensische Toxikologie der Straßenpolizei in Rom durchgeführt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>