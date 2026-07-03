<BR \/>Der unglückliche Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Die Freiwilligen Feuerwehren von Dorf Tirol und Meran sowie eine Bootsgruppe der FF Meran und die Wasserrettung eilten dem Engländer umgehend zu Hilfe. Aus bisher ungeklärter Ursache verletzte sich der Mann auf einer Flussinsel in der Passer und konnte trotz stillen Gewässers in der Zone das Ufer nicht mehr erreichen. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserrettung haben den Mann auf einer Trage in Sicherheit gebracht und anschließend dem Weißen Kreuz übergeben. Er wurde ins Meraner Spital gebracht. <BR \/><BR \/><BR \/>Quasi zeitgleich ging bei der Freiwilligen Feuerwehr von Dorf Tirol der Alarm wegen eines Verkehrsunfalls auf der Höhe des Hotel Gartner ein. Ein Auto und ein Motorrad sind ersten Informationen zufolge im Zuge eines Überholmanövers kollidiert. Der Biker kam zu Sturz, rutschte gegen einen Bus und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.