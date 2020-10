Wegen Corona-Pandemie: Rio sagt seinen Straßenkarneval ab

Dem Bericht zufolge waren sich alle Teilnehmer einig, dass eine Veranstaltung von der Größe des Straßenkarnevals von Rio in der Corona-Pandemie weder sinnvoll noch sicher ist. In diesem Jahr hatte der Karneval in Rio laut „G1“ unter Berufung auf Riotur allein in 4 Tagen mehr als 3 Millionen Menschen auf die Straße gelockt. Ende September hatte Rio bereits die Umzüge im Sambodrom verschoben. Sie sollten im Februar stattfinden.Nach den USA und Indien verzeichnet Brasilien die meisten Infektionen mit dem Coronavirus – es sind über 5,4 Millionen. Mehr als 158. 000 Menschen sind in dem größten Land Lateinamerikas im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.Daten der Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro zufolge registrierte die Stadt Rio bis Donnerstag offiziell mehr als 118.000 Infizierte, über 12.000 Patienten sind bislang gestorben. Wegen Corona war bereits die Silvesterparty an der Copacabana abgesagt worden.

dpa