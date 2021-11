Wegen Corona-Protesten: Schutzvorkehrungen für Draghi verschärft

Der Beschluss wurde vom römischen Polizeichef gefasst. Sowohl rund um den Regierungspalast als auch um die Privatwohnung Draghis wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, wie italienische Medien am Freitag berichteten.Gruppen von Impfgegnern hatten in den vergangenen Tagen auf Telegram-Kanälen zu Demonstrationen vor Draghis Wohnung aufgerufen. Sie hatten auch die Adresse von Draghis Wohnsitz im römischen Nobelviertel Parioli veröffentlicht.Tausende Menschen waren am Samstag in Triest, Turin und Mailand erneut auf die Straßen gegangen, um gegen den Grünen Pass zu protestieren. In Triest kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Personen, die auf der Piazza dell'Unitá protestieren wollten. Daraufhin verhängte die italienische Innenministerin ein Demonstrationsverbot in den Stadtkernen. Bis 31. Dezember sind nur Sitzstreiks außerhalb der Stadtzentren erlaubt.

apa/stol