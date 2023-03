Gewalt in der Notaufnahme: Fixe Polizei in den Spitälern von Bozen und Meran

Eine Reihe von schwerwiegenden Vorfällen (STOL hat mehrfach berichtet) sei Grund für die Entscheidung, teilte die Quästur am Mittwochabend mit: Ein Polizeiposten wird im Krankenhaus von Bozen eingerichtet, jener im Krankenhaus von Meran reaktiviert. Das soll eine größere Präsenz von Polizeibeamten sicherstellen. Sie sollen Präventions- und Kontrollaufgaben wahrnehmen. Dies sehen auch die ministeriellen Vorgaben für Krankenhäuser als stark frequentierte Orte vor.Das Thema ist bereits mehrfach in den Gremien für öffentliche Ordnung und Sicherheit beim Regierungskommissariat behandelt worden. Es verdiene die gebührende Aufmerksamkeit, heißt es von der Quästur. Das Gesundheitspersonal müsse das seine Tätigkeit „in völliger Ruhe“ ausüben können; aber auch für Patienten und Besucher müsse sichergestellt sein, dass ihre Gesundheitsversorgung an erster Stelle stehe.