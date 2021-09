Wegen heftigem Unwetter: Flughafen Mailand Malpensa geschlossen

3 Flugzeuge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet, teilte die Betreibergesellschaft des größten norditalienischen Airports mit. Wie lange die Flüge ausgesetzt bleiben, ist noch unklar.10 Personen wurden von der Feuerwehr gerettet, nachdem sie aufgrund von Überschwemmungen infolge des Unwetters in ihren Autos im Außenbereich des Flughafens stecken geblieben waren.Etwa 20 Personen mussten mit Flößen evakuiert werden. Heftige Niederschläge haben am Donnerstag die Region Lombardei heimgesucht und ziehen allmählich in Richtung Süden.

apa