<BR \/><BR \/>Bei Routinekontrollen wurden Beamte des Polizeikommissariats Brixen auf einen jungen Mann am Steuer eines Kleinwagens aufmerksam. Wie sich herausstellte, handelte es sich beim Lenker um einen etwa 20-jährigen Albaner, der keine der Landessprachen beherrschte. <h3>\r\n430 Gramm Kokain unterm Autositz <\/h3>\r\nDer junge Mann soll sich bei der Kontrolle nervös verhalten haben, weshalb die Ermittler beschlossen, sein Fahrzeug genauer zu untersuchen. Unter dem Fahrersitz entdeckten die Ordnungskräfte ganze 430 Gramm Kokain. <BR \/><BR \/>Die Polizisten kontaktierten die Einheit zur Drogenbekämpfung der Bozner Quästur – die Kollegen stellten fest, dass der junge Mann erst am Vortag in Italien eingereist war. Demnach soll der Albaner am Flughafen von Verona gelandet und nach Südtirol gefahren sein. Dort verbrachte er offenbar eine Nacht in einer Wohnung in Natz-Schabs. <h3>\r\nRauschgift im Wert von 30.000 Euro beschlagnahmt <\/h3>\r\nDie Beamten durchsuchten auch die Wohnung in der Eisacktaler Gemeinde und fanden weitere 120 Gramm Kokain, Verpackungsmaterial, Bargeld und Präzisionswaagen. Aus dem im Auto und in der Wohnung beschlagnahmten Rauschgift hätte der Verdächtige 500 Dosen gewinnen können – für einen Gesamtwert von rund 30.000 Euro, schreibt die Polizei in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Der junge Albaner wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht verhaftet und ins Bozner Gefängnis überführt.