Wegen Kontrollen: Mega-Lkw-Stau auf A22

Seit Mittwoch kommt es an der Brenner-Grenze zu rigorosen Kontrollen. Jeder Lkw, der in Richtung Österreich unterwegs ist, soll genauestens kontrollier werden.Daher kam es im Laufe des Mittwochabends zu erheblichen Staus auf der Lkw-Fahrbahn in Richtung Norden. Gegen 20.30 Uhr etwa wurden rund 80 Kilometer Stau gemeldet.

