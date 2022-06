Wegen Mordversuchs: 43-Jähriger in Bozen festgenommen

Die Staatspolizei verhaftete einen 43-jährigen italienischen Staatsbürger in Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls, der vom Untersuchungsrichter am Gericht Bozen auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes erlassen wurde.Die Ermittlungen wurden am 2. Juni aufgenommen, als es in der Nähe eines öffentlichen Lokals in Bozen aus banalen Gründen zu einer Schlägerei kam, in der ein Nicht-EU-Bürger vom besagten 43-Jährigen ein Messer in den Unterleib gerammt bekam und dabei lebensgefährlich verletzt wurde.Der 43-jährige Italiener war bereits in der Vergangenheit wegen Straftaten gegen die Person verurteilt worden.Das Opfer der Tat schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr und befindet sich auf dem Weg der Besserung.