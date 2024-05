Wegen Mordversuchs: Krimineller in Bozen festgenommen

Bei der Überprüfung der Personalien in der digitalen Datenbank staunten die Polizisten nicht wenig, das Vorstrafenregister des Kosovaren ist lang. So soll er im Februar in Mogliano Veneto (Treviso) einen jungen Mann niedergestochen haben, der Kosovare wurde seitdem wegen Mordversuchs per Haftbefehl gesucht.Außerdem stellte sich heraus, dass sich der 21-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, sich illegal in Italien aufhält.Für den Kosovaren klickten umgehend die Handschellen, er wurde von der Polizei ins Gefängnis von Bozen gebracht. Die Festnahme wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft in Treviso gemeldet, diese wird die weiteren Schritte einleiten.