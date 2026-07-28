<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-mebo-ausfahrt-zur-bozner-industriezone-heute-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie angekündigt<\/a>, bleibt die Ausfahrt von der MeBo zur Bozner Industriezone in Fahrtrichtung Süden heute von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr abends gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten zur Wiederherstellung des Asphaltbelags.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340784_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aufgrund der Sperre staut es bereits kräftig auf der MeBo, der Verkehr wird aktuell über die Industriezone umgeleitet. Der Zeitverlust im Abschnitt Terlan – AS Bozen Süd liegt bereits bei <b>25 Minuten<\/b>. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340787_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist mit weiterem Stau und Verkehrsbehinderungen den ganzen Tag über zu rechnen. <i>STOL hält sie auf dem Laufenden.<\/i>