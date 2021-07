Wegen Terrorismus gesuchter Mann in Italien verhaftet

Gegen den im Schengen-Raum gesuchten Mann wird in Frankreich wegen Terrorismus und Drogenhandels ermittelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut den französischen Behörden galt er als gefährlich.Der Tunesier hatte in den vergangenen Tagen eine Reihe von Mails an die französische Polizei mit gewalttätigen Drohungen gegen „die Franzosen und ihre Institutionen“ gesendet.Der Mann hatte unter anderem Mohamed Merah verherrlicht, der für Anschläge in Toulouse und Montauban im Jahr 2012 verantwortlich gemacht wird. Nach der Festnahme wurde der Tunesier nach Modane in Frankreich gebracht und aufgrund eines Rückübernahmeverfahrens an die französischen Behörden übergeben.

apa/jno