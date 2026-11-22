Eigentlich hätte die Veranstaltung mit Livebands und DJs bis 2 Uhr nachts dauern sollen. Doch daraus wurde nichts. <BR \/><BR \/>Berichten zufolge waren derart viele Menschen aller Altersgruppen in den Küchelbergtunnel gekommen, dass die Verantwortlichen gegen 22.30 Uhr Konsequenzen ziehen mussten. Die Musik wurde abgedreht, neue Besucher wurden nicht mehr eingelassen. <BR \/><BR \/>Trotz des ungeplanten Zwischenfalls habe die Organisation und Koordination vor Ort gut funktioniert, lässt ein Augenzeuge gegenüber STOL verlauten. Zwar habe es Schwierigkeiten beim Verlassen des Tunnels gegeben, Panik sei jedoch nicht ausgebrochen. <BR \/><BR \/>In den sozialen Medien berichteten Feiernde von Schwierigkeiten bei der Abreise. Öffentliche Verkehrsmittel seien zum Zeitpunkt der Tunnelschließung kaum mehr gefahren, sodass sich zahlreiche Menschen gleichzeitig auf den Fahrbahnen befanden.